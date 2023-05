Félicien Bogaerts, animateur de la RTBF, dénonce des faits «inacceptables» à l’Inc’Rock Festival d’Incourt: «J’ai réflechi un jour avant de témoigner mais il le fallait»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’Inc’Rock Festival à Incourt (Brabant wallon) est le premier festival de l’année en Belgique. On peut qualifier l’atmosphère de « familiale » et de « bon enfant ». Dimanche, pourtant, celui qui fut le plus jeune animateur radio à la RTBF, Félicien Bogaerts, a décidé d’adresser un message, sur sa page Facebook, à l’organisateur du Festival. Message que nous reprenons en partie après avoir eu la confirmation, auprès de son auteur, qu’il maintenait sa version . « Samedi, j’ai accompagné ma sœur et ses copines à l’Inc’Rock Festival. Elles ont autour de 16 ans, comme une bonne partie des festivaliers de la journée rap du samedi dont le public est vraiment très jeune. » Sur place, dit-il, il la laisse faire sa vie, « lui envoyant un petit message de temps en temps pour m’assurer que tout va bien ».

À 22h40, elle lui répond que quelque chose ne va pas.