Louis Lefevre, 75 ans, décède à la suite d’un incendie dans son immeuble de logements sociaux à Woluwe-Saint-Lambert: «C’était un monsieur adorable qui avait fait le tour du monde et qui avait eu mille vies»

Lorsque les soldats du feu sont arrivés, la totalité du bloc de soixante appartements – qui compte, d’un côté, où le sinistre s’est déclaré, six étages et qui compte, de l’autre côté, où la victime est décédée, quatre étages – était envahi par les fumées.

« Les soldats du feu ont procédé à l’évacuation d’une quarantaine de personnes via tous les types d’échelles qui étaient à leur disposition (auto-échelle, échelle à emboîtement, échelle à crochet) et avec l’aide d’ambulanciers et de policiers », a indiqué le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

« Pendant le Search & Rescue, c’est-à-dire la recherche d’éventuelles victimes, plusieurs portes d’appartements ont été défoncées et une personne inconsciente (intoxiquée par les fumées) a été retrouvée et évacuée, mais sa réanimation a malheureusement été infructueuse », s’est désolé Walter Derieuw.

« Au total, douze locataires ont été emmenés à l’hôpital, dont trois dans un état sérieux, mais leurs jours ne seraient a priori pas en danger ; et trois pompiers ont également été légèrement blessés, brûlés », a précisé le porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Selon nos informations, la victime, qui est malheureusement décédée, est Louis Lefevre, 75 ans. Le septuagénaire habitait au rez-de-chaussée (du côté du bloc d’appartements qui compte quatre étages). Il a perdu la vie en tentant de fuir par les communs. On l’a retrouvé noin loin de la porte d’entrée de son appartement, dans le couloir menant au sas d’entrée.

D. H.

« À cause d’un chauffage »

Il faudra attendre les conclusions de l’expert en incendie pour déterminer si c’est bien la cause du sinistre, mais le feu aurait pris dans un appartement du rez-de-chaussée (du côté du bloc d’appartements qui compte six étages, c’est-à-dire l’équivalent du – 2 lorsqu’on se situe du côté du bloc qui compte quatre étages) « à cause d’un chauffage électrique d’appoint qui aurait été renversé et aurait ainsi mis le feu à un canapé », nous dit-on.

Incendie dans un immeuble de logements sociaux. - D. H.

Lors de notre passage sur place, l’heure était à la sécurisation des lieux pour les employés / ouvriers communaux et à la récupération des affaires personnelles et des animaux pour les locataires de cet immeuble de logements sociaux qui est momentanément « déclaré inhabitable et mis sous scellés ».

« Appartement tout neuf »

« Prenez ce qu’il vous faut pour les 24 à 48 heures prochaines, le temps que l’on puisse nettoyer les communs et remettre l’électricité et le gaz. Par contre, si votre logement a été sinistré, il faudra compter plus de temps avant de pouvoir le réintégrer », conseillait alors Gaëtane Lurquin, coordinatrice de proximité pour les logements sociaux de « l’habitation moderne », aux sinistrés.

Vers le - 2 ou rez-de-chaussée du côté où il y a six étages - Siamu

Et Gaëtane Lurquin de réconforter l’un des locataires dont le logement est également sinistré : « Courage, c’est un mauvais moment à passer, mais, après, vous aurez un appartement tout neuf » !

« Fort malade des poumons »

« Louis était fort malade des poumons, il avait un problème de saturation, mais il se déplaçait encore tout seul. C’était un monsieur adorable qui avait fait le tour du monde et qui avait eu mille vies. Tout le monde l’enviait pour ça. Il avait été taximan, barman, etc. Il était très intelligent, il avait 152 de QI, il était à la fois très cultivé et très humble », souligne un sinistré qui était l’ami de Louis Lefevre, Philippe Bulot, 61 ans.

D. H.

« Louis vivait ici depuis un peu plus d’une décennie. Il avait pas mal d’argent et le cœur sur la main, il donnait à tout le monde, il était très généreux. Il disait toujours qu’il voulait vivre jusqu’à 82 ans, c’était sa façon à lui de se donner du courage dans la vie, mais il n’était pas certain d’y arriver. Il avait un chat qu’il adorait, un mâle qui est prénommé « Mimi » et qui est âgé de 14 ans », conclut Philippe Bulot qui est « abattu » par la perte de son ami.

Précisons enfin que, à l’heure d’écrire ces lignes, il restait toutefois à retrouver le chat de Louis Lefevre qui a quant à lui survécu au drame.