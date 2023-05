Damien Ovart devrait remplacer Alain Decuyper en tant que DT de l’École des jeunes du Sporting de Charleroi

En quête d’un futur Directeur technique de l’École des jeunes suite au départ à la retraite d’Alain Decuyper au terme de la saison, le Sporting de Charleroi devrait jeter son dévolu sur Damien Ovart. Il faisait partie de la « short-list » d’Alain Decuyper et aurait tapé dans l’œil de la direction sambrienne.

Il travaillait jusqu’à présent à l’ACFF et était également « entraîneur des entraîneurs » à la Fédération où il était responsable des formations des brevets B et UEFA C.