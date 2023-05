Personnel, soins, entretien et nourriture...: voici ce que coûte, par mois, un détenu à l’État belge

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Détenir un individu en prison coûte cher à la société. Et ce coût augmente au fil des ans. Selon le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD), le coût réel journalier par détenu s’élevait à 148,73 euros en 2021 et est monté à 152,44 euros en 2022. Il précise que ce calcul ne tient compte ici que des personnes détenues en prison, et non ce celles détenues dans les centres de psychiatrie légale et ou dans les maisons de transition.