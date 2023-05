Position des radars tronçons sur nos routes: les Flamands bien mieux informés que les Wallons!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec les quinze jours de vacances de printemps pour les élèves, vous serez peut-être tenté de passer quelques jours à la mer, surtout si la météo s’améliore. Si vous ne voulez pas réduire à zéro votre budget « moules » respecter les limitations de vitesse en direction du littoral. Depuis la fin de la tolérance du Parquet sur les autoroutes, certains automobilistes découvrent des semaines plus tard qu’ils ont été flashés répétition. Les radars tronçons pullulent désormais sur l’E40 entre Bruxelles et Ostende, comme nous l’avons constaté en consultant le site wegenenverkeer.be de la Région flamande, l’équivalent du SPW wallon.

Cela commence à Erpe Mere en direction de la côte sur 7,4 km, suivi par un deuxième radar tronçon à Westrem sur 8,1 km, puis trois coup sur coup à la hauteur de Gand sur 3,3, 7,5 km et 9,6 km. À peine le temps d’apprécier les paysages du plat pays et vous voilà déjà à Beernem et ses 7,5 km sous surveillance. Ne vous croyez pas sauvé une fois l’échangeur de Jabbeke dans notre dos. Il en a encore un sur 700 mètres avant d’arriver à Ostende.