Condamné pour corruption, l’ancien ministre Serge Kubla revend sa seconde résidence à la mer... pour indemniser l’Etat: «Je rembourserai mes 700.000 euros»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’ancien bourgmestre de Waterloo et ancien ministre wallon de l’Économie Serge Kubla (MR), 75 ans, touche une belle pension comme ancien mandataire politique (plus de 4.000 € net par mois selon lui) et il est le propriétaire d’une jolie villa à Waterloo.

Lire aussi L’ex-ministre Serge Kubla se confie après avoir passé deux nuits en cellule: «La prison, ce fut un choc terrible... Ça doit être dur pour Marc Tarabella»

Néanmoins, suite à sa condamnation récente en justice dans l’affaire Duferco, il doit faire face à de gros frais. En février dernier, il a été condamné par le tribunal correctionnel pour corruption de mandataires politiques et de mandataires de sociétés congolais ainsi que pour blanchiment d’argent. Le tribunal a prononcé 2 ans de prison avec sursis, mais aussi 60.000 € d’amende (portés à 480.000 € après indexation) et 600.000 € de confiscation. Après mûre réflexion, l’ancien mandataire politique n’a pas fait appel.