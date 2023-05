L’été approche à grands pas, Luc Trullemans le confirme: jusqu’à 24 degrés attendus cette semaine, voici ses prévisions complètes

L’anticyclone centré entre l’Islande et la Norvège maintient actuellement une dorsale en Mer du nord dont résulte un courant d’air continental d’est à nord-est très sec mais encore assez frais pour ce mercredi. Après une nuit bien étoilée et assez froide avec des températures qui seront descendues entre 2 et 7º en plaine et à la mer et entre 4 et -1º en Ardenne où dans certaines vallées « froides » il aura gelé de -1 à -5º, le ciel restera généralement bien bleu toute la journée avec des températures maximales avoisinant 13 à 18º selon l’altitude sauf à la côte ou la brise de nord-est soufflant avec des pointes 35 à 45 km/h, maintiendra la température entre 12 et 15º.

La nuit prochaine sera encore étoilée mais avec un fin voile de cirrus en altitude. Il fera moins froid avec minimales positives en Ardenne et comprises entre 5 et 10º ailleurs.

Jeudi : C’est encore une magnifique journée printanière qui s’annonce avec un flux reventant de plus en plus vers le sud-est transportant un air devenant assez chaud en provenance du sud-est de l’Allemagne et de l’est de la France.

Les températures s’envoleront l’après-midi vers des valeurs au-dessus de 20º avec des maximales comprises entre 20 et 24º dans la plupart des régions sauf sur le haut-relief ardennais où l’on mesurera 19 à 20º. Le vent de sud-est restera agréable avec des pointes entre 20 et 40 km/h. Vendredi : Un noyau dépressionnaire se sera déplacé de l’Irlande vers le Bénélux et les perturbations associées feront augmenter la nébulosité en cours de journée avec des déclenchements d’averses dès le matin en Flandre-Occidentale et près de la frontière française. Ces précipitations se généraliseront en cours d’après-midi en étant localement accompagnées d’orage dans un air encore assez doux avec des maximales de 14 à 19º selon les endroits. Le vent se fera également plus ressentir en tournant vers le sud et le sud-ouest avec des pointes de 45 à 65 km/h Samedi : La perturbation se sera évacuée vers l’Allemagne pendant la nuit et avant l’arrivée de la prochaine nous retrouverons une ambiance très douce pendant la journée avec des températures 15 à 19º en Ardenne et entre 19 et 21º dans les régions de plaine dans l’intérieur du pays. La bande côtière connaîtra des valeurs moins élevées à cause de la brise de mer venant du nord avec 13 à 15º l’après-midi. Le ciel sera parfois lumineux grâce à de larges embellies mais de petites averses resteront encore probables au sud du sillon Sambre et Meuse. Dimanche : La prochaine perturbation sera arrivée sur le pays avec assez bien de pluie pouvant également être accompagnée d’un coup de tonnerre. Les températures resteront voisines de 13 à 14º en bordure de mer et en haute Ardenne et comprises entre 15 et 20º ailleurs ce qui est légèrement supérieur aux normales saisonnières. Évolution pour le début de la semaine prochaine : Il est prévu qu’une dépression océanique traverse le nord des îles britanniques et vienne s’installer en Mer du nord en amenant le long de son flanc méridional un courant d’ouest plus frais dans lequel circuleront des zones perturbées en alternance avec de l’instabilité matérialisée un temps fort variable avec des averses. Il fera donc plus frais avec des maximales d’abord comprises entre 13 et 19º diminuant en milieu de semaine vers des valeurs comprises entre 11 et 17º.