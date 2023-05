Zize Dupanier: «Laurent Ruquier m’a vraiment mis dans la lumière» Le comédien transformiste marseillais Thierry Wilson alias Zize Dupanier, débarque à Bruxelles, au Théâtre des Riches-Claires, ces 5 et 6 mai avec son spectacle « Zize : La famille, Mamma Mia !».

Par Thibaut Fassuleto

Rencontre avec l’humoriste, présent depuis deux ans dans Les Grosses Têtes, sur Bel RTL.

Qui est Zize Dupanier ?

À travers ce personnage, je crois que j’ai créé l’amie que tout le monde voudrait avoir. C’est la bonne copine qui fait rire, la voisine idéale, la maman parfaite. Elle aime ses enfants plus que tout. C’est l’épouse modèle et en même temps, c’est tout son contraire puisqu’elle se défend d’être médisante alors qu’elle ne fait que critiquer. Elle est excessivement drôle et dans l’empathie tout le temps.

Que raconte votre spectacle ?

« La Famille Mamma Mia » est le 3ᵉ opus des aventures de Zize et c’est le mariage de son fils cadet. Elle souhaitait tout organiser, mais sa belle-fille ne l’entend pas de cette oreille. Zize déteste sa belle-fille, mais il va falloir composer avec elle. C’est un spectacle qu’on vient voir en famille. C’est comique parce que beaucoup de couples se retrouvent dans cette caricature.

Comment avez-vous construit votre personnage ?

Je l’ai nourri de toutes les rencontres que j’ai faites au cours de ma vie. Ma mère avait un salon de coiffure et j’ai vu défiler énormément de femmes. Je me suis imprégné de toute cette féminité. Ensuite, j’ai été transformiste pendant des années chez Michou.

Que révèle-t-il de vous, ce personnage ?

C’est tout le contraire de moi. C’est un peu comme Jeff Panacloc avec Jean-Marc. Je lui fais dire tout ce que je n’ose pas dire moi-même. Dans le spectacle, je parle de sujets qui nous concernent tous. C’est un spectacle dont je ne me lasse toujours pas.

Vous avez partagé la vie de Coccinelle, la 1ʳᵉ célébrité à avoir changé de sexe en France. Quel est votre regard sur la reconnaissance de l’identité transgenre ?

Je trouve que les choses avancent. Pour le grand public, c’est un peu compliqué de s’y retrouver parce qu’on a rajouté à cette transidentité des noms. Avant, il n’y avait que le travesti et le transsexuel. Aujourd’hui, transgenre veut dire plein de choses et les gens ne doivent plus savoir où ils en sont. L’essentiel, c’est que les personnes concernées se sentent bien dans leur peau et puissent vivre leur état tel qu’ils le souhaitent.

Vous êtes sociétaire des Grosses Têtes avec Laurent Ruquier. Ça doit décupler l’exposition ?

C’est une carte de visite énorme. Laurent Ruquier m’a vraiment mis dans la lumière. Les quelques émissions de télévision que j’ai pu faire avant ne m’avaient pas donné cette visibilité. Ma présence régulière en radio permet d’installer mon personnage plus facilement.