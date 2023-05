Meurtre de la baronne Ullens: les premières images de Nicolas Ullens «caché» sous un sweat à capuche, il cherchait à passer inaperçu au palais de justice

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nicolas Ullens, inculpé d’assassinat après avoir tué sa belle-mère la baronne Myriam Ullens-Lechien (70 ans) le 29 mars dernier à Lasne, comparaissait ce mardi après-midi en chambre du conseil au palais de justice de Nivelles. L’audience se déroulait à huis-clos mais un photographe de l’agence PhotoNews a pu capturer son image dans le palais.

Lire aussi Meurtre de la baronne Myriam Ullens: jaloux des enfants de «Mimi», Nicolas Ullens se sentait rejeté, «ses enfants ont tout, et je n’ai que 50.000€ par mois...»

de videos

Escorté par des policiers du DAB, le détenu de 57 ans est apparu dans un look jeune et branché, pour le moins étonnant. Vêtu d’un sweatshirt vert de la marque SuperDry, d’une chemise à carreaux et d’un pantalon vert, le quinquagénaire avait mis sa capuche sur la tête. Selon nos confrères du Laatste Nieuws, c‘est sa famille qui lui avait apporté ce pull, afin qu’il ne soit pas être reconnu par les médias. En tant qu’ancien agent de la Sûreté de l’État, M. Ullens connaît les ficelles pour passer inaperçu. En vain cette fois : son visage, avec ses petites lunettes arrondies sur le nez, était bien reconnaissable.