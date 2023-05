Le Premier ministre Alexander De Croo critique «l’attrait de la simplicité» du nationalisme

Au cours de sa présentation, M. De Croo a plaidé en faveur de la démocratie. « La démocratie, c’est traiter avec des centaines, des milliers d’opinions. Presque tout ce que l’on fait avec des opinions différentes donne de meilleurs résultats », a-t-il souligné.

« J’ai entendu toute ma vie que la Belgique était un pays d’opinions différentes, avec des langues différentes, et que c’était un désavantage. Or, c’est exactement le contraire qui est vrai. Notre diversité est justement l’une de nos plus grandes forces », a-t-il encore ajouté.