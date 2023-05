Une ancienne star de la NFL investit dans le club de Burnley entraîné par Vincent Kompany (vidéo)

Après l’accession en Premier League, le club de Burnley attire les convoitises. Ce lundi, l’ancienne star de la NFL, Justin James Watt et son épouse, Kealia Watt, ont annoncé investir dans le club anglais de Burnley, assuré d’évoluer en Premier League la saison prochaine après son titre en Championship.

Dans un communiqué, le couple explique : « Lorsque vous investissez dans un club qui existe depuis 1882, vous devez avoir un grand respect pour son histoire et sa tradition. Nous comprenons que nous n’investissons pas seulement dans l’équipe et le manager, mais aussi dans la ville et ses habitants. Nous prenons cette responsabilité très au sérieux et nous avons l’intention de travailler dur pour gagner leur confiance et leur soutien. »