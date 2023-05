«Notre tout petit petit mariage»: le chaos nuptial de Camille Lou

Le film n’a rien de classique dans sa forme. Techniquement, il s’agit d’une vidéo de mariage amateure montée par les mariés et leurs témoins. Ça commence par des témoignages vidéo enregistrés par les mariés, Ahmed et moi. Mais on va beaucoup plus loin une fois que le mariage commence. Il y a plein de caméras autour d’eux parce que les invités filment aussi, ce qui permet d’avoir plein d’axes différents tout en restant très proche des gens. Ce côté reportage ajoute une vraie dimension à la comédie. Et la cerise sur le gâteau, c’est que le film parvient à être touchant. Moi j’ai versé ma petite larme à la fin. C’est vraiment une comédie comme on les aime !

Sans que le film ne ressemble aux comédies françaises classiques…

Il y a un côté très cartoonesque. Ça pourrait être une bédé. Tous les personnages sont à cent pour cent et leurs curseurs sont poussés au max. Il faut dire que tous ces acteurs autour d’Ahmed et moi sont vraiment comme ça dans la vie. Le réalisateur n’a choisi que des comédiens qui sont toujours à fond. Du coup personne ne surjoue et l’énergie déborde quand même.

Qu’est-ce qui vous touche en particulier dans l’histoire de Lou et Max ?

La raison pour laquelle ils se marient. Je ne peux pas la dévoiler ici mais c’est bien plus qu’un mariage qui tourne au vinaigre, précisément parce que Max et Lou ont besoin que la fête se passe sans dégâts. L’enjeu est énorme pour eux et le chaos provoqué par l’enthousiasme de leurs témoins les menace bien au-delà de leur couple.

Vous formez un joli duo avec Ahmed Sylla. Vous vous connaissiez déjà ?

On avait remis un prix ensemble à Ed Sheeran aux NRJ Music Awards et puis on s’est recroisés dans plusieurs émissions. D’emblée, ça a collé, on avait l’impression de se connaître depuis toujours. La complicité, ça peut se travailler entre acteurs. Parce que si tu cherches pas à l’être avec quelqu’un, tu le deviendras jamais. Mais le feeling, il est là ou pas. Avec Ahmed, on l’a !

Quelle a été la scène la plus folle à tourner ?

Celle de la danse, sans hésitation. Moi j’avais un peu d’entraînement grâce à « Danse avec les stars » mais Ahmed, il n’avait jamais dansé ! On a dû prendre des cours de danse après nos journées de tournage. En pleine canicule en plus, on cuisait sur la grande terrasse blanche. Mais on dansait, on dansait… et on était morts !

Le mariage est une institution plutôt traditionnelle mais le film est super-moderne, avec un couple mixte au centre, des personnages queers dans tous les sens…

Ce qui est génial dans ce film, c’est que ce n’est pas un sujet. Le couple n’est pas mixte parce qu’il devait l’être, non. Fred (le réalisateur, NdlR) a juste pensé qu’Ahmed et moi formerions un beau couple à l’écran. Ma mère dans le film est lesbienne mais les autres personnages s’en foutent totalement. Et le curé finit avec un strip-teaseur. Et pourquoi pas en fait (rires) ! C’est notre monde aujourd’hui et on ne s’est pas posé de grandes questions.

Pensez-vous revenir au chant bientôt ?

Ça reviendra, ça, c’est sûr ! Ça fait partie de moi et le naturel revient toujours au galop. C’est juste que je suis à un moment de ma carrière où je ne peux pas tout faire. Je veux me concentrer sur une chose à la fois.

Votre propre mariage a bientôt lieu. Le film vous a donné des idées ?