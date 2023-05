Violent accident de quad pour un quinquagénaire de Wandre qui a foncé dans un muret ce jeudi soir

Ce lundi soir, vers 19h20, un conducteur a perdu le contrôle de son quad pour une raison encore inexpliquée et a heurté violemment un mur au coin des rues Riou et Trixhay à Wandre. Le conducteur, qui était seul en cause, ne portait pas de casque ! Les riverains ont immédiatement prévenu les secours qui se sont rendus sur place avec le SMUR et une ambulance. La police de Liège s’est également rendue sur les lieux.

Le conducteur est un quinquagénaire de Wandre, père de famille et qui plus est, l’accident s’est produit non loin de son domicile. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique. Son pronostic vital est engagé.