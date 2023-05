Les températures sont en hausse en ce milieu de semaine: les maxima vont atteindre les 23ºC par endroits, mais les orages arrivent…

Lire aussi L’été approche à grands pas, Luc Trullemans le confirme: jusqu’à 24 degrés attendus cette semaine, voici ses prévisions complètes

Jeudi, la journée débutera sous le soleil et les voiles d’altitude. Au fil des heures, la densité de nuages élevés et moyens augmentera à partir du sud et, en fin d’après-midi, une averse locale sera déjà possible sur les régions proches de la frontière française. En soirée et la nuit suivante, le risque de pluie ou d’averses concernera l’ensemble des régions. Il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 18 à 21ºC en Ardenne, et de 21 à 23ºC ailleurs, sous un vent modéré d’est à sud-est.