«Une honte», «J’espère qu’il sera banni à vie»: le comportement choquant d’un supporter envers Mudryk pendant Arsenal - Chelsea (photos)

Un homme dans le stade a braqué un laser vert sur le visage et les yeux de Mudryk durant une grande partie de son match. Un comportement qui a choqué sur les réseaux sociaux, même parmi les supporters des Gunners. « Quel que soit l’abruti dans la foule qui braque un laser sur Mudryk, j’espère que tu seras banni », écrit un internaute. « C’est irrespectueux et ça manque de classe. Une honte pour l’esprit du sport. Ce supporter devrait être banni pour une longue période », « Un comportement inacceptable » ou encore « On peut être en colère et se moquer de lui parce qu’il a choisi Chelsea au détriment d’Arsenal, mais là, c’est vraiment bas », peut-on lire sur Twitter.