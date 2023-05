Bilan très positif pour la saison 2022 – 2023 du R. Casino Spa BC !

Du côté des équipes seniors, incontestablement, les dames de 1 provinciale présentent le meilleur bulletin. Au championnat, elles terminent deuxième au classement juste derrière Sprimont et remportent la coupe de la province face à Sprimont, et ceci pour la troisième fois en quatre ans. Pour cette performance sportive, le club a mis l’équipe à l’honneur en prélude de la rencontre P1 Messieurs de ce samedi soir. Rencontre que Spa a gagné face à Dison Andrimont sur le score de 76 – 61 et qui permet à notre équipe fanion messieurs de terminer sur la troisième marche du podium. Mais jusqu’à présent, un seul montant en division régionale est attribué à la province de Liège. Il faudra remettre le travail sur l’ouvrage la saison prochaine avec la montée comme objectif.

Ce week-end marquait la fin de la saison 2022 – 2023. Dernières rencontres de championnat pour nos équipes jeunes et seniors et donc, l’occasion de faire le bilan sportif de cette saison qui, après deux années de perturbations sanitaires, a pu se jouer dans des conditions normales du début à la fin.

Du côté des jeunes garçons, les U16 élites terminent à une belle quatrième place et les U14 à une septième place. Le club a fait le pari de recréer une filière pour les filles et pour la première année U13 filles, l’équipe termine septième au classement. Pari réussi ! La saison prochaine, en catégorie U14, ces jeunes filles pourront confirmer les progrès réalisés cette année. Pour les catégories U12, U10, U8 et U7, aucun classement n’est établi ; seul l’apprentissage compte et le R Casino Spa BC prend à cœur sa mission d’éducation et formation sportive pour les plus jeunes.