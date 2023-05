Le coin du tacticien : une dramaturgie entre deux êtres, voilà ce qu’est un penalty...

Lire aussi Pas le droit à l’erreur : beaucoup d’équipes de la région de Charleroi vont devoir s’exporter d’entrée dans les tours finals du Hainaut de la P1 à la P4 Pour clore le chapitre concernant les coups de pied arrêtés, je vais vous parler aujourd’hui du fameux penalty, sans doute la phase qui fait couler le plus d’encre et de salive depuis la nuit des temps… Le penalty est une sanction pour le moins cruelle car il y a bien souvent une certaine disproportion entre la faute et la sanction. Quand on sait qu’un match de foot se joue la plupart du temps à un but près, on saisit très vite toute la dramaturgie qui se joue dans ce duel entre un joueur et un gardien de but.

Alors, bien évidemment, il n'y a pas de recette magique en la matière… Mais à l'approche d'un coup de réparation ou d'une séance de tirs au but, il y a quelques règles élémentaires à se rappeler quand même.

Le choix d’un tir au but fait intervenir à plus d’un titre la psychologie et la réflexion pour le tireur mais aussi pour le gardien. Le moment qui sépare la faute et le tir tient lieu de concentration mais aussi de décision pour le joueur.

Où placer le ballon ? Que va faire le gardien ? Où plonge-t-il le mieux ? Est-ce que je coupe ma course d'élan ou pas ? Pour le gardien, le tireur est-il droitier ou gaucher ? Est- ce que j'anticipe ? Est-ce que je feinte un plongeon ? Ce que va faire le gardien dépend de ce que va faire le tireur et ce que va faire le tireur dépend de ce que va faire le gardien… Pour le joueur, cela concerne le posé de ballon, le placement, la course d'élan et la prise d'appui. Pour le gardien, il y a le placement sur la ligne, son attitude, son regard et, également, sa prise d'appui…