Spa : Rénovation et Appel à Projets de bâtiments appartenant aux Pouvoirs locaux

Lors d’une conférence de presse qui s’est tenue le jeudi 27 avril, la majorité spadoise (MR Spa, Osons Spa et S.P.A.) a présenté le plan de relance de la Wallonie et l’appel à projet « Bâtiments publics-Rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux Pouvoirs locaux »

Les travaux du CPAS sont prioritaires, tant pour le bien-être et la sécurité des allocataires que des travailleurs. Le projet est cette fois réalisable financièrement et est à taille humaine : le montant total est de 3.569.000 euros, la participation de la région Wallonne est de 1.230.000 euros, le montant à injecter par la commune est donc raisonnable. Les travaux seront terminés en mars 2026. Le nouveau bâtiment regroupera les services du CPAS et l’Accueil Temps Libre de la Crèche qui se situe Bd Chapman. En effet, 14 nouvelles places ont été accordées à la crèche par l’ONE, et ces lits doivent être installés Bd Chapman. D’où l’importance de transférer l’Accueil Temps Libre sur le site du CPAS qui se situe au centre des activités : le parc, les musées…

C’est la vision de la majorité de créer 200 places de parking sur ce site et de le relier au centre par « un chemin de traverse piétonnier ». Cette zone deviendrait également polyvalente lors des différentes manifestations. Le but est également de sauvegarder la Chapelle St Charles et ainsi la partie historique de ce bâtiment. La création d’un chemin de promenade le long du Wayai ainsi que la préservation des ruches et du potager intergénérationnel rendraient à cette zone une biodiversité et une convivialité tant recherchée par les citoyens. Une attention particulière sera portée à la jonction entre l’Hôtel de Ville et le site du CPAS quant à la mobilité douce.