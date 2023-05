Et c’est reparti pour le Marché artisanal de Theux

Depuis quelques années, le Marché artisanal est devenu une véritable tradition. Tous les deuxième jeudi du mois, de mai à octobre, une trentaine d’artisans vous proposent leurs produits : des légumes, de la charcuterie, des céréales, des tapenades, des gaufres, des boissons, des plats préparés, des savons, des bougies, des shampoings, de la décoration, des bijoux, des accessoires, des créations en laine ou en tissus, de la vannerie… Un espace « rencontre » est aussi installé afin que les visiteurs puissent s’attarder et se rencontrer dans une ambiance conviviale et détendue. Une belle façon de découvrir ou de redécouvrir le savoir-faire et de soutenir l’activité des artisans de la région.

Quand ? le jeudi 11 mai de 16h à 20h Où ? en face de l’Eglise de Theux, Place du Monument Infos ? 087/53.14.18