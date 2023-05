Voir la vie en couleurs : l’exposition de Rafaid Ben Amara à Malmedy

Agé de 40 ans et porteur de handicap, Rafaid est originaire de Tunisie et vit à Malmedy, plus exactement depuis 5 ans il réside au Grand Fa. Tous les mercredis après-midi, avec son amie Claudine, dans le réfectoire, il peint 4 tableaux. « Depuis que maman est morte, confie Rafaid, on m’a donné des outils pour continuer mon activité. C’est grâce à la peinture que j’oublie mon handicap, cela me fait vraiment du bien ».

En effet, chaque toile de Rafaid transmet une sensation d’optimisme, il y a plein de couleurs là-dedans, des couleurs qui s’harmonisent d’heureuse manière et dégagent une sensation de gaieté et de bonne disposition. « J’ai trouvé mon équilibre et je continuerai à peindre jusqu’à ma mort », prévient encore Rafaid, avant de préciser : « Mon style de peinture c’est de l’art abstrait. Ainsi, on peut tout voir dans mes tableaux ». Oui, on peut tout voir, et surtout, on en garde un bon et agréable souvenir.