Les résultats du Malmedy A.C.

Jean Faymonville s’est attaqué aux reliefs de Vresse sur Semois où se déroulait le championnat de Belgique de course de montagne toutes catégories et masters.

Durant ce week-end du 1er mai nos coureurs étaient attendus sur des pistes et des chemins aux difficultés fort différentes.En voici les résultats les plus marquants :

Au programme, trois boucles de plus ou moins 3,6kms, 900D+, exigeant de sacrés mollets afin de réussir à avaler à chaque tour deux côtes et deux descentes successivement… Un effort violent qui a porté ses fruits puisque notre athlètes a terminé 5eme du classement général, à 3’11 du premier(un franco -belge Raoul Raus qui vit en France à la montagne), le second étant Nicola Bucci plusieurs fois champion de Belgique de trail et le 3eme Florian Deschamps champion de Belgique d’ultra trail l’an dernier.Bref, que du beau monde et d’immenses raisons d’être fier, Jean !