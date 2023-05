L’ETA «Les Hautes Ardennes» acteur de la filière bois wallonne

Tous les 2 ans, « les Fibres d’or » mettent à l’honneur des entrepreneurs particulièrement engagés dans la filière bois wallonne. En marge des traditionnelles Rencontres Filière Bois, quatre distinctions ont été remises dans les catégories suivantes : Innovation Procédé, Innovation Produit, Jeune entrepreneur et Formation.

Pour la première catégorie, le lauréat est « RespecTable », entreprise située à Warisoulx, créée en 2013 et qui compte actuellement 4 employés. Adrien Meirlan est son fondateur et dirigeant, il a mis au point une filière d’approvisionnement en robinier wallon (Bois dense, dur et presque imputrescible, naturellement durable, souvent utilisé en remplacement des bois exotiques, il est comparable au teck). Il a notamment conclu différents partenariats pour récupérer ces arbres qui poussent naturellement le long des routes, dans les friches industrielles, les carrières, etc. et dont la vocation était de finir broyés pour être réduits à de la biomasse.