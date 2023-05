L’US Halthier sensibilise les jeunes au Fair-Play

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles en collaboration avec l’ACFF (pour Association des Clubs Francophones de Football) organise une campagne régionale de sensibilisation au Fair-Play dans le monde du foot et c’est l’US Halthier qui a été retenue pour accueillir cette action pour la province du Luxembourg.

A Vielsalm, on commence à connaître le Panathlon Wallonie-Bruxelles qui travaille depuis 2003 à la défense et à la promotion du Fair-Play dans le Sport, elle est la référence pour ces matières en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle met en place diverses opérations pour que le Fair-Play redevienne un état d’esprit dans le chef de tous les participants à la vie sportive (vous vous souvenez sans doute de l’exposition de photos le long du plan d’eau et des différents relais du cœur).