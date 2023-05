30 bougies pour le Badminton Club

Le Club a été créé en 1993 par Jacques Farcy et Luc Focant. Le Club a débuté avec 16 joueurs et comprend maintenant 135 membres.

Ce dimanche 30 avril 2023, le BC Lienne avait donné rendez-vous à ses joueurs et membres, au Vicinal, pour fêter ses 30 ans.

Depuis 2001, le Club a créé un nouveau groupe pour les jeunes de -12ans et compte actuellement 35 jeunes qui sont la fierté du club.

Il tient particulièrement à remercier tout le comité pour tout le travail fourni cette saison et vous donne déjà rendez-vous, pour la clôture de celle-ci, lors de la remise des prix des jeunes le jeudi 25 mai au Hall Omnisports.

Pour Luc, la plus belle chose est au niveau humain. Cela lui a permis de rencontrer de très belles personnes et c’est cela sa plus belle victoire.

Pour info : les cours reprennent le jeudi 7 septembre et vous pouvez le joindre au 0478/606796.