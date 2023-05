Le palais provincial de Namur : du clergé au pouvoir civil

Sur la place Saint-Aubain, face à la cathédrale, tous les Namurois connaissent le palais provincial. Aujourd’hui, c’est la résidence de Denis Mathen, actuel gouverneur de la Province de Namur. Pourtant, dans le passé, ce bâtiment a abrité l’évêque de Namur.

À Namur, la place Saint-Aubain est un carrefour de pouvoirs. Si la cathédrale symbolise l’autorité religieuse, on trouve aussi le siège de certains tribunaux. Face au lieu de culte, on trouve le symbole de l’administration provinciale namuroise, le palais, un bel hôtel de maître de style Renaissance construit entre cour et jardin.