Test – Oppo Reno 8T: un smartphone milieu de gamme aux nombreuses qualités

Après l’Oppo Reno 8 et Reno 8 Pro, voici le Reno 8T. Toujours avec un produit de milieu de gamme, la marque chinoise parvient tout de même à proposer un smartphone qui se démarque sensiblement des autres modèles Reno 8, même si cela ne saute pas aux yeux directement. Le téléphone est aussi grand, avec un écran AMOLED de 6,43 pouces, et aussi léger avec 180g. La coque existe en deux coloris opposés : le Sunrise Gold, très estival, et le Midnight Black, plus sobre mais très classe. Des performances étonnantes Au niveau de sa carte d’identité, l’Oppo Reno 8T montre de belles caractéristiques fidèles au milieu de gamme : 128gb de stockage plus un emplacement pour une carte SD, 8gb de ram qui peuvent augmenter en sacrifiant du stockage, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90Hz. L’expérience sur deux semaines de test a été plus qu’agréable. Le smartphone tourne sous Android 13, les couleurs en image ou en vidéo sont très belles et aucune latence n’a été remarquée. Que du contraire, car il a semblé même très rapide et fluide pour un milieu de gamme.

Même les jeux mobiles les plus gourmands n’ont posé aucun problème. D’ailleurs, Oppo assure une fluidité 48 mois pour son smartphone, ce qui est très intéressant si cela s’avère. Et en plus de l’image, le son est excellent. Le volume peut monter très haut, jusqu’à 200 %, sans cracher. Puis, comme pour le Reno 8, il est possible d’utiliser des commandes gestuelles pour diriger les vidéos YouTube.

Une batterie au top En plus de ses belles performances, l’Oppo Reno 8T se démarque par sa superbe batterie de 5.000 mAh. Soit de quoi tenir une grosse journée avec une haute utilisation et un demi-jour en plus avec une utilisation raisonnable. Il est néanmoins dommage que le smartphone ne supporte qu’une charge SUPERVOOC de 33W au lieu de 65W qui aurait été envisageable. Avec cette puissance, le téléphone se recharge pleinement en une petite heure, ce qui n’est pas si intéressant.

De bonnes photos et un microscope Ce nouvel Oppo dispose d’une caméra frontale de 32MP et une principale de 100MP + 2M de capteur macro et encore 2MP de capteur de profondeur. Bien qu’il n’offre pas de grand-angle, les photos prises sont très belles et le zoom est assez puissant, même si la qualité en souffre évidemment. Le rendu est aussi convaincant dans un lieu peu éclairé, grâce au mode nuit. Attention toutefois à bien protéger les deux objectifs au dos de l’appareil pour éviter les griffes, car ils ressortent assez bien de la coque. Quant à la vidéo, le test rend à peu près le même verdict. Le smartphone filme en 720p ou 1080p avec une belle image nette. Par contre, les couleurs sont moins vives. Et il est dommage de ne pas retrouver de stabilisateur. de videos Enfin, Oppo a réintégré une fonctionnalité assez marrante à son appareil photo qui n’est autre qu’un mode microscope, déjà présent sur le Find X3. On n’a pas encore trouvé une véritable utilité pertinente à ce gadget, mais cela reste assez drôle d’inspecter n’importe quoi. Le résultat est très impressionnant, car on peut observer assez distinctement les fibres d’un vêtement ou les pores de sa peau.