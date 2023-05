«La plus grande opération jamais menée contre la mafia»: une centaine d’arrestations, dont 13 en Belgique, liées à la mafia ’Ndrangheta

de videos

Mais, à l’échelle européenne, avec surtout l’Allemagne et l’Italie dans le viseur, les chiffres sont impressionnants: en matinée et de manière simultanée, environ 150 perquisitions ont eu lieu dans 8 pays (Italie, Allemagne, Espagne, Portugal, France, Roumanie et Slovénie, en plus de la Belgique), avec par exemple plus de 1.400 agents et militaires impliqués en Italie, et plus de 1.000 en Allemagne. En Belgique, ce sont 150 agents, sous la direction de la police judiciaire fédérale du Limbourg, qui ont mené les perquisitions, entre autres à Genk, Maasmechelen, Hasselt, Bilzen et Pelt. Ces dernières ont permis de saisir quatre véhicules de luxe, «au moins 60.000 euros en cash», et «plusieurs» armes interdites.