Un week-end mère-fille à Namur: entre balades, découvertes et gourmandises

Cette fois, c’est avec mon ado blondinette que je suis partie en vadrouille : un week-end mère-fille, c’est précieux. C’est à quelques pas du centre-ville de Namur que nous avons posé nos bagages. J’avais réservé une nuit dans une chambre d’hôtes au nom rigolo ! « Avou Nozôtes », cela signifie « Avec Nous » en wallon. Une belle trouvaille quand on voit l’accueil que Valérie et Bart nous réservent : leur famille n’est que sourire et gentillesse. Ma fille a eu un réel coup de cœur pour la décoration de la chambre : motifs végétaux au mur, bois clair, couleurs vives. J’ai aussi apprécié la vue sur la Sambre : si romantique, ce halage jambois. Autre point fort du lieu : la table d’hôte ! Nous avons mangé un risotto succulent et, en bonne compagnie de surcroît : Valérie et sa famille nous avaient fait une place à leur table. Notre gourmandise a encore été comblée au p’tit déjeuner : il y avait de tout. Ma fille, qui ne déjeune jamais à la maison, a dévoré. J’ai seulement regretté qu’il fasse frisquet encore : faire un jeu de société sur la belle terrasse ou papoter à l’ombre des arbres fruitiers du jardin m’aurait bien plu. J’ai ensuite emmené ma cadette flâner dans le vieux Namur : on était à deux pas. On a bien sûr poussé la porte des magasins et boutiques : comme on dit, il faut savoir motiver les troupes ! Après avoir ramené nos petites emplettes à la chambre d’hôtes, nous sommes parties à l’assaut de la citadelle : l’application Totemus, dont je suis fan, venait de proposer une nouvelle chasse sur les remparts de la forteresse namuroise. On a passé deux heures là-haut, à traverser ces espaces construits au Moyen-Âge.

Le lendemain, on a pédalé entre Namur et Dinant : la Meuse, juste pour elle et moi ! Nous avons suivi le balisage de l’EuroVelo 5 qui permet de partir à la découverte de bien jolis paysages. 27 km en tout et pour tout entre Namur et Dinant. Mais, même si le parcours est facile, je n’ai pas été jusqu’à Dinant. Car, comme vous savez, après l’aller, il y a le retour. On a tout de même fait une bien jolie balade à vélo, au bord de l’eau et des falaises, avec pauses cookies double chocolat et selfies souvenirs. Avant de rentrer chez nous, j’avais encore envie de l’emmener rêver aux Jardins d’Annevoie. Mais sa mine boudeuse m’en a dissuadé : elle avait eu sa dose de grand air. Je me suis inclinée : je reviendrai seule arpenter ces allées dans lesquelles j’aime me balader en toute saison… !

Vivez l’aventure ! Les chambres d’hôtes « Avou Nozôtes » sont situées dans une maison de maître, non loin du centre-ville de Namur : idéal pour partir explorer la ville.