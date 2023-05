Grève au dépôt TEC de Mons: toujours aucun bus ce mercredi, mais un retour à la normale attendu ce jeudi

Mouvement de grève au TEC: malgré une rencontre entre le personnel et la direction, le dépôt de Mons reste bloqué ce mardi Depuis vendredi, aucun bus TEC ne sort du dépôt de Mons. Le personnel, parti en mouvement de grève spontané, a rencontré la direction ce mardi. Mais il ne se positionnera sur les propositions reçues que ce mercredi matin.

La réunion entre les chauffeurs et la direction s’est achevée vers 11h30. - N.Z.

Par Nicolas Zinque

Depuis vendredi 28 avril, tous les bus TEC estent au dépôt de Mons. Ce mardi matin, une soixante de chauffeurs ont pu rencontrer la direction du TEC : « Les échanges ont été très constructifs. Les agents ont vidé leur sac émotionnellement et ils ont compris que la direction était consciente des problèmes », relate Renaud Wallet, représentant syndical CGSLB.

Pour rappel, le mouvement de grève spontané est consécutif à un ras-le-bol concernant l’absentéisme, au refus de congés ponctuels dû aux nombreuses absences et à l’état de certains bus.

Des pistes

Le problème de fond reste le même : il est très difficile d’engager de nouveaux chauffeurs. Exemple à l’appui : lors d’une récente session d’embauche, 85 personnes se sont présentées. En définitive, seules quatre sont devenues chauffeurs.

La grève se poursuit ce mardi. - Belga

Néanmoins, des pistes ont été avancées pour récompenser le personnel présent : « On a une prime qui représente 2 % du salaire brut sur 6 mois. Quand on atteint nos objectifs, on la touche. Les agents ont proposé que cette prime soit plus axée sur la présence au travail. Actuellement, on la reçoit si on fait bien notre travail : arriver à l’heure, ne pas avoir d’accident, être présent… Le problème c’est que les gens qui viennent travailler sont susceptibles de faire plus d’erreurs que ceux qui sont absents. Donc si on base tout cela plus sur la présence, ceux qui ne sont pas absents seront plus récompensés. » Cette proposition doit être étudiée par la direction.

Retour progressif

« Il y a eu une prise de conscience que le matériel mis à disposition n’est pas efficient », ajoute Renaud Wallet. « Des choses vont être mises en place, mais il n’y a pas de solution miracle pour régler le problème demain. Il y a eu en tout cas un engagement d’être plus transparent dans la communication. »

Néanmoins, le personnel attend de « recevoir les propositions écrites noir sur blanc » avant de reprendre le travail, précise Renaud Wallet. Celles-ci ne devant pas arriver avant mardi fin d’après-midi, les chauffeurs ne se réuniront que mercredi à 5h pour décider s’il débloque ou pas le dépôt. En attendant, les bus ne circulent pas ce mardi.

Appel à la reprise

« Dans la foulée de cette rencontre, le TEC va analyser les informations remontées et répondre le plus rapidement possible à certaines problématiques », réagit le TEC. « Différentes pistes sont étudiées, notamment pour la question des congés ponctuels. La direction s’engage par ailleurs à communiquer de façon plus active auprès des conducteurs sur le travail réalisé. Néanmoins, en ce qui concerne l’absentéisme, tout le monde est conscient qu’il n’y a pas de solution miracle, réalisable à court terme. Le travail se poursuit donc à ce niveau. »

D’ici là, le TEC appelle « à une reprise du travail afin de permettre à nos voyageurs de reprendre le bus pour leurs déplacements. »

