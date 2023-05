Collaborateurs de Petra De Sutter payés par bpost: «J’ose mettre ma main au feu qu’il n’y a pas eu de conflit d’intérêts», réagit la ministre

« J’ose mettre ma main au feu qu’il n’y a pas eu de conflit d’intérêts », a réagi mercredi matin auprès de la VRT (Radio 1, émission De Ochtend) la ministre des Entreprises publiques et de la Poste Petra De Sutter (Groen), au sujet des collaborateurs de son cabinet qui sont restés payés par bpost ces dernières années. L’information était révélée en matinée par les quotidiens L’Echo et De Tijd, et pose question car ces experts détachés ont notamment été chargés de négocier le nouveau contrat de gestion liant l’Etat et l’entreprise postale.

La ministre a déjà indiqué, auprès des quotidiens qui en font leur Une, que les deux conseillers en question intègreraient le personnel de son cabinet dès le mois de juin, de quoi corriger une « erreur » de l’entreprise, selon son porte-parole.