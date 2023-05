«Les Gardiens de la Galaxie, volume 3»: Chris Pratt, James Gunn, Karen Gillan et les autres répondent aux questions de Nathan Fillion!

À l’occasion de la sortie, ce 3 mai, du troisième et dernier opus des « Gardiens de la Galaxie », qui nous en met encore plus dans la vue et les oreilles que les autres, nous avons recueilli les propos d’une grande partie de l’équipe du film, interviewés par… ce « Rookie » de Nathan Fillion, qui a une brève apparition dans le film dans le rôle de Maître Karja. D’entrée de jeu, il a évoqué la fin de l’aventure avec son créateur, James Gunn, qui l’avait imaginée il y a presque douze ans. « Dès le début, j’ai senti que je tenais quelque chose de différent », a déclaré ce dernier. « Je sentais que le monde avait besoin d’un film de space fantasy qui les change du genre. Et à ma grande surprise, j’ai constaté que j’avais senti juste. En ce qui concerne l’histoire, je savais comment elle allait se dérouler dans sa totalité dès le premier film. J'ai pu la raconter grâce à des acteurs qui sont tout sauf des emmerdeurs (rire). Ce sont des gens positifs, pleins de compassion, aimants, gentils, auprès desquels j’ai mûri de manière incroyable. Avec eux, le plaisir de faire ces films a été décuplé. On s’est créé des souvenirs ensemble, et je ne parle pas des Premières et des tapis rouges (…) Je vais continuer à les voir, mais pas leurs personnages, dont je ne vais plus pouvoir écrire les péripéties. C’est une vraie tristesse, surtout par rapport à mon petit préféré… Rocket (le raton laveur qui a toujours la voix de Bradley Cooper dans la version originale, NdR). »

« Il n’est plus du tout ce héros qui danse tout le temps » fait remarquer Fillion à son interprète, Chris Pratt, qui lui répond : « Ce qui se passe, c’est qu’il est perdu (…) A un moment, sa demi-sœur Mantis dit que depuis qu’il a appris à nager, il est passé d’un nénuphar à l’autre, donc d’une relation à l’autre. Au début de la trilogie, il essayait d’oublier la mort de sa mère et faisait semblant d’être au plus près de son image d’icône pop et de séducteur… Mais c’était du pipeau ! Il pensait se trouver lui-même grâce aux Gardiens, et grâce à qui était son père. Il n’a pas arrêté de se chercher et s’est trouvé dans sa relation avec Gamora. Mais ça aussi lui a été enlevé, et il se rend compte que tous ces Quill qu’il a tenté d’être ne sont pas le vrai lui, et il est perdu. » Nathan lui demande alors s’il ferait un 4e film avec James Gunn. « Les yeux fermés ! Il arrive qu’on s’amuse beaucoup en tournant un film, mais qu’on s’amuse moins en le voyant (rires). Avec James, on s’éclate et on rit sans arrêt sur le plateau, et à l’arrivée, ses films sont incroyables. Je ne sais pas comment il fait. Donc égoïstement, oui, je resignerais immédiatement. »

Puis c’est au tour de Karen Gillan alias Nebula, ancienne Avenger et sœur adoptive de Gamora, d’évoquer le parcours de son personnage. Nathan Filion ose dire qu’elle était d’abord épouvantable, puis qu’elle a complètement changé. « Oui, elle a eu une sacrée trajectoire », déclare Karen. « Au départ, elle était plutôt amère, je dirais (rien), et mal comprise. Mais depuis que Thanos (que jouait Josh Brolin, NdR) a été éliminé de sa vie, elle a commencé à s’ouvrir et avoir une personnalité plus légère. Elle est aussi plus encline à montrer un peu de vulnérabilité (…) Avec ce personnage, j’ai compris ce que c’est d’être une sœur bouc émissaire, car Gamora a toujours été l’enfant reine. C’est intéressant, parce que personnellement, je suis fille unique. Mais j’ai plus de compassion pour les gens qui ont été dans la situation de Nebula. »

Puis Nathan se tourne vers Pom Klementieff, alias Mantis, qui a le pouvoir d’intégrer et reproduire les émotions et humeurs d’autrui. « Votre personnage est la favorite des fans, et ici, vous êtes dans quelque chose d’incroyablement pur et sincère », lui dit-il. « Mantis semble toujours avoir une boussole morale, ce qui fait qu’elle plaît beaucoup. Je suis très client d’elle. Mais que vous a-t-elle apporté, à vous ? » « Elle a changé ma vie, ou plutôt James et Mantis ont changé ma vie. Elle est très empathique, donc comme elle, j’ai essayé d’avoir une connexion profonde avec tout le monde et toute chose (…) James m’a dit qu’elle est comme le ciment entre les Gardiens (…) C’est beau d’aller chercher en soi toutes ces couches d’émotions profondes. Et en plus, je dois être très bizarre, parfois, donc c’est aussi très amusant. Il paraît que je ne dois pas me forcer pour ce dernier aspect (rire). »

Vous allez adorer ça en voyant le film : il est très souvent traversé de morceaux pop et rock tous plus mythiques les uns que les autres. Il s’ouvre avec une version acoustique de « Creep » de Radiohead, puis c’est une déferlante de hits : « Since You Been Gone » de Rainbow, « I’m Always Chasing Rainbows » par Alice Cooper, « San Francisco » par The Mowgli’s, « This Is the Day » par The The, « No Sleep Till Brooklyn » par les Beastie Boys, « Dog Days Are Over » par Florence + The Machine, « Badlands » par Bruce Springsteen et plusieurs autres « tueries ». « James nous a mis en fond ‘No Sleep Till Brooklyn’ alors qu’on devait marcher au ralenti », raconte Pom. « C’était trop cool… Vous savez, Mantis a beaucoup évolué au cours des films. Elle a gagné en confiance. Au début, je devais faire davantage de petits gestes de la main, à la manière d’une mouche (rire). Maintenant, elle passe aussi plus de temps avec les Gardiens, elle a pris l’habitude d’être entourée de gens. Et elle se bat aussi ! (…) En fait, elle est différente de la Mantis des comic books, qui est trop semblable aux autres personnages féminins de l’univers Marvel. » « C’est chouette d’avoir quelqu’un qui a l’empathie comme super pouvoir », embraie James. « En général, on n’a que des mecs hardcore et machos qui font jaillir des rayons de lumière de leurs bras, soulèvent des bagnoles et les envoient valser et tirent sur des gens. »

Aux côtés de James à cette conférence, se trouvait son « petit » frère Sean, 46 ans, qui a joué pas moins de trois personnages dans la saga : il a été la doublure de Josh Brolin en Thanos, a permis d’animer Rocket et incarne surtout Kraglin, le bras droit de Yondu, l’ami-ennemi de Peter Quill. Il a aussi joué dans un épisode de « The Rookie », ce que Nathan ne manque pas de rappeler. « Tu étais top là-dedans ! (…) Kraglin, lui, a d’abord été une courageuse diversion comique dans ‘Les Gardiens’, et en est devenu un pilier. C’est le gars qu’on appelle quand on a besoin de quoi que ce soit. » « Je pense qu’il devait trouver sa place dans la famille », répond Sean à cela. « Au départ, c’est un outsider, mais il est devenu de plus en plus à l’aise avec les autres (…) Ce que je trouve impressionnant dans ces films, c’est que la trajectoire des acteurs reflète celle de leurs personnages. »

Nathan introduit Maria Bakalova dans la conversation en demandant à Sean si Cosmo, la chienne de l’espace qu’elle joue, sont des alliés ou des rivaux. « Les deux » est sa réponse. « Kraglin conduit un peu Cosmo, donc il la considère quand même comme son amie. » « Comment avez-vous réagi quand on vous a appelée pour vous dire que vous alliez être un chien dans ‘Les Gardiens’ ? », attaque Nathan. « À l’audition, je me suis demandé comment j’allais pouvoir faire ça. Mais j’ai pu le faire, ce qui est intéressant. J’ai osé en faire un peu trop, pousser un peu le bouchon, car elle est un bébé chien, et elle est pleine d’énergie (…) Jouer un chien a vraiment libéré mon imagination. Je me suis dit : ‘okay, aujourd’hui, je suis un chien et demain, je serai une fleur, et après-demain, une libellule. On a tendance à oublier notre imagination quand on grandit. »

S’exprime ensuite Chukwudi Iwuji, alias le Maître de l’Evolution. « Quand James m’a appelé pour me dire qu’il me voulait dans ce film, je me suis senti comme Homer Simpson qui ne comprend pas ce qu’on lui dit. » « Je t’ai dit que tu étais engagé après t’avoir vu danser dans ‘Peacemaker’ (la série basée sur les DC Comics dont Gunn s’est aussi occupé, NdR). « Le Maître de l’Evolution est le meilleur méchant que j’aie jamais vu », enchaîne Fillion. « Un génie dérangé qui fait des expériences sur des créatures vivantes au nom de la science (nous n’en écrirons pas plus, NdR). » « C’était très sombre », confirme l’acteur. « La première fois qu’on le voit, il écoute Space Opera, donc je savais qu’il serait très lié à la musique classique (…) En creusant, je me suis dit que s’il écoute de l’opéra et qu’il est un savant fou, c’est quelqu’un qui ne dort pas. Il est obsédé par cette musique, et il l’écoute en permanence. Il en a besoin quand il déambule dans son château la nuit. J’ai pensé à Henri VI en le visualisant, car en plus, il est né le cul dans le beurre et il se prend pour Dieu. »

Petit nouveau de la saga, Will Poulter joue Adam Warlock, qui est, en fait, du matériel génétique artificiel créé par les Souverains, une race hautement évoluée. Il a pour mission de détruire les Gardiens. « Ce qui est marrant, c’est qu’il n’y a que des médecins et des infirmières dans ma famille… Des superhéros de la vraie vie », dit-il à Nathan qui lui répond du tac au tac : « Donc maintenant, vous êtes une grosse déception pour eux (rire) » « Une énorme déception ! Non, ils sont super contents pour moi, et connaissaient tous les films des Gardiens. Tous sauf mes parents ! »