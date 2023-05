Absence de contrat, heures non payées, menaces…: le personnel de l’enseigne belge n’en peut plus, «on travaille jour et nuit, et pourquoi?»

Lotte De Temmerman travaille au Oké Poké Bowl de Zottegem depuis deux mois. Le hic ? « Aucun contrat n’a jamais été établi. Je l’ai demandé à plusieurs reprises, mais je ne l’ai jamais obtenu », explique-t-elle à nos confrères du Nieuwsblad.

L’enseigne de restauration a ouvert trois succursales à Ninove, Erpe-Mere et Zottegem, et le constat semble être le même dans chacun des restaurants et de nombreuses démissions ont été rapportées. Parce que les problèmes ne s’arrêtent pas au contrat. « Les congés n’ont pas été payés et on me doit aussi de l’argent pour mes heures de travail », dénonce-t-elle. « Nous travaillons jour et nuit, et pourquoi ? Pour avoir 1.000 euros sur notre compte ».