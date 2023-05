Pour fêter ses 30 ans, la Radio Universitaire Namuroise organise 30 heures de marathon radiophonique et un double concert gratuit

Ces jeudi et vendredi, la Radio Universitaire Namuroise (RUN) fêtera ses 30 ans d’existence. Pour l’occasion, les animateurs se relayeront à l’antenne lors d’un marathon radiophonique de 30h. Celui-ci débutera ce jeudi à midi et se terminera le vendredi à 18h, avec une émission géante largement ouverte aux invités et aux intérêts des étudiants.

Le point d’orgue de cet événement sera l’organisation d’un double concert gratuit et ouvert à tous jeudi au Quai 22.