Guerre en Ukraine: couvre-feu à Kherson, près de la ligne de front, à partir de vendredi pendant 58 heures

«À partir de 20H00 (17H00 GMT) le 5 mai, un couvre-feu sera mis en place à Kherson, et il durera jusqu’à 6h00 (03H00 GMT) le 8 mai», a déclaré sur Telegram le chef de l’administration militaire locale, Oleksandre Prokoudine. «Pendant ces 58 heures, il sera interdit de se déplacer et de se trouver dans les rues de la ville. (Kherson) sera également fermée à l’entrée et à la sortie», a-t-il ajouté.

M. Prokoudine a justifié «ces restrictions temporaires» par «la nécessité» pour «les forces de l’ordre de pouvoir faire leur travail», sans donner plus de détails.