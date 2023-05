Lire aussi Pas le droit à l’erreur : beaucoup d’équipes de la région de Charleroi vont devoir s’exporter d’entrée dans les tours finals du Hainaut de la P1 à la P4

Passé notamment par le White Star, Mons et Differdange au Luxembourg, David Kalonji, 33 ans, est la dernière bonne pioche de Franco Scimemi au stade Bardet.

Lire aussi Chaud mercato carolo en foot Hainaut : Meuleman quitte Gilly, un départ de Solre, des arrivées à Ransart, Thuin et Nalinnes... entre autres !

Plus on avance, plus il se confirme que le RGS voudra jouer les tout premiers rôles en P1 la saison prochaine afin de retrouver la D3 au plus vite.