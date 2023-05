Emma et James sont pétrifiés en déballant leurs affaires après leur retour de vacances: «Quand j’ai ouvert le sac et que je l’ai vue, j’étais littéralement terrifié»

James, 31 ans, et Emma, 27 ans, revenaient de leurs vacances au Mexique lorsqu’ils ont fait une terrible découverte en déballant leurs affaires. Ils avaient, sans le vouloir, embarqué un passager clandestin avec eux : une énorme tarentule, qu’ils ont tenté de sortir avec une passoire et une casserole.

« Quand j’ai ouvert le sac et que je l’ai vu, j’étais littéralement terrifié », témoigne James au Sun. « J’ai poussé un cri et j’ai couru dans le jardin pour la montrer à Emma. » La tarentule trône maintenant dans un tupperware et le couple ne sait pas quoi en faire. « Maintenant, nous ne savons pas quoi en faire. Ma mère, qui est professeur de biologie, a suggéré de la faire mariner dans un bocal », conclut-il.