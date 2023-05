LaMeuse Foot | Une spéciale RFC Liège d’exception ce mercredi 19h !

Notre premier binôme composé du président Jean-Paul Lacomble et de l’entraineur Gaetan Englebert évoquera leur état d’esprit tout au long de cette saison riche côté Sang & Marine et après l’officalisation de la montée en D1B qui a précédé des années de progressive renaissance, cette capacité à s’être relevés après certaines désillusions et outrepasser les critiques des sceptiques. Il sera aussi question de l’identité de jeu liégeoise, des forces du noyau, des hommes forts de cette accession au monde pro, des objectifs futurs et de l’avenir à court terme avec les chantiers à venir.

Le second duo composé du capitaine Jonathan D’Ostilio et du produit du cru Jordan Bustin qui ont évidemment savouré cette montée pour plusieurs raisons avec un D’Ostilio présent depuis 7 ans au club et qui fait partie de l’histoire du matricule 4 pour la dernière année de son contrat, où il aura passé la barre des 200 matches sous le maillot rouge et bleu. Jordan, qui aura connu la P2 du RFC Liège et cette ascencion vers le monde professionnel, fera part de sa fierté de son parcours et de l’exemple qui donne aux nombreux jeunes Sang & Marine qui forment l’académie.