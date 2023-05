«Je me sens horrible, j’ai une croûte sur le visage»: la nouvelle opération de chirurgie esthétique de Maeva Ghennam tourne au drame à cause de ses lèvres «trop lourdes» (vidéo)

« J’ai trop peur de ça, je vous jure, là quand je parle je tiens ma lèvre parce que j’ai peu que ça se rouvre ! Je n’en peux plus. J’ai l’impression que c’est un cauchemar, j’ai pas envie de me retrouver avec une cicatrice sur le visage », poursuit-elle, avant de préciser qu’elle ira voir son médecin d’ici deux jours. « Je me sens horrible, j’ai une croûte en plein milieu du visage, j’en peux plus de cette croûte, j’en ai marre. »