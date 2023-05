«Un élève est sorti dans un couloir et a utilisé une arme à feu»: fusillade dans une école en Serbie,neuf élèves et un gardien tués

Six autres élèves et un membre du corps professoral ont été blessés lors de l’attaque, complète le ministère. La télévision d’État, RTS, a indiqué plus tôt dans la journée qu’au moins trois jeunes étaient hospitalisés.

La fusillade est survenue vers 08h40 dans l’établissement Vladislav Ribnikar, situé dans le centre de la capitale serbe. Le suspect est un élève de 14 ans et aurait usé d’un pistolet appartenant à son père. Il a été interpellé par la police, qui a verrouillé un large périmètre autour de l’école. Les forces de l’ordre et les secours sont déployés en nombre pour l’intervention. «Toutes les forces de police sont toujours sur le terrain et travaillent intensément pour faire la lumière sur tous les faits et circonstances qui ont conduit à cette tragédie», selon le ministère.