Un homme se fait voler son sac à dos dans le train: le suspect est retrouvé à la gare de Liège Guillemins

Ce mardi, en fin de soirée, un voyageur monte à bord d’un train en direction d’Ans, un sac à dos à la main. Il s’installe et le dépose sur le sol… Mal lui en a pris. Quelques instants plus tard, une dame lui signale qu’elle vient d’assister au vol de celui-ci : l’air de rien, un homme s’est saisi du sac et a quitté les lieux en descendant du train, profitant d’un arrêt en cours.

La victime est parvenue à rattraper le malfrat, qui avait préalablement jeté le sac lors de sa fuite. Il a finalement été interpellé à la gare des Guillemins.