Greg Van Avermaet, l’homme de Rio… mais pas seulement: retour sur les cinq grands moments de sa carrière (vidéos)

Greg Van Avermaet n’aura finalement jamais réussi à mettre la main sur le Ronde, la course de ses rêves. Une anomalie dans la carrière du Waeslandien qui, par sa polyvalence et sa régularité, a néanmoins largement enrichi son palmarès. En dix-sept saisons professionnelles, il a levé les bras à 41 reprises. Dont quinze fois au niveau WorldTour. Au gré des années, Van Av’ est parvenu à sortir de son rôle « d’éternel second » pour conclure régulièrement. Ce qui s’est surtout matérialisé sous la vareuse de la BMC, où il a décroché ses plus beaux succès. Sans oublier, évidemment, sa journée de gloire à Rio de Janeiro, où il s’est couvert d’or pour la vie. Retour sur les 5 grands moments de sa carrière. Émotions et nostalgie garanties.