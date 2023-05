Le chemin du Crabbegat à Uccle fait peau neuve

Les travaux comprenaient la restauration du pavage, l’installation de luminaires, l’égouttage du chemin, la stabilisation et plantation des talus, la restauration des murs et d’autres éléments historiques de ce joyau ucclois. Le chemin du Crabbegat est classé depuis 1989 en raison de sa valeur historique, scientifique et esthétique. Le coût total de l’opération s’élève à environ 2.243.000 €, subsidié à 80 % par la Région.

« Les pavés ont été récupérés et remis dans le chemin, de nouveaux ont remplacé la dolomie à la connexion avec l’avenue Stroobant. Un point d’attention est la gestion durable des eaux du chemin puisque dans le fond de la vallée de l’Ukkelbeek, le long de l’avenue De Fré, coule un ruisseau », explique Maëlle De Brouwer (Ecolo), échevine des Espaces verts et de l’Environnement. Uccle étudie la mise à ciel ouvert du ruisseau dans le bas du parc de Wolvendael et tout a été prévu pour que les eaux propres du Crabbegat puissent être connectées à l’Ukkelbeek.