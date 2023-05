Les «Compost Days», une semaine pour s’initier au compost en région bruxelloise

Du 4 au 10 juin prochains, des citoyennes et citoyens bruxellois ouvriront les portes de leur jardin pour partager leur expérience du compostage en milieu urbain, à l’occasion des Compost Days, organisés par Bruxelles Environnement et l’ASBL Worms.

Une cinquantaine de compost privés et collectifs, intérieurs et extérieurs, sont déjà inscrits pour accueillir les curieux. Des citoyens y seront présents pour répondre aux questions, expliquer ce qu’ils font et pourquoi.