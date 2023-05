Le CPAS de Namur bascule vers la téléphonie numérique

Dans le cadre de son processus de numérisation, le CPAS de Namur vient de basculer vers la téléphonie numérique

« Cela signifie que nous abandonnons le standard téléphonique analogique afin de faire transiter tout le trafic téléphonique via les serveurs informatiques », explique le président du CPAS Philippe Noël. « Le numéro d’appel général de l’administration du CPAS devient le 081/712.001. Pour joindre un service ou un correspondant particulier depuis l’extérieur, nous avons conservé tant que possible les trois derniers chiffres de son poste actuel. Si cette conversion ne vous permet plus de l’atteindre, nous vous conseillons de consulter la page internet du service concerné sur www.cpasnamur.be ou d’appeler le numéro central. Exemple: le numéro du service «Allocation de chauffage» 081/337.097 devient ainsi le 081/712.097. »