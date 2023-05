Un sanglier dans son jardin, à Gilly: les pompiers, appelés à la rescousse, parviennent à embarquer l’animal endormi par un vétérinaire

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il semble que les sangliers soient de plus en plus présents dans notre région, comme nous l’avions déjà indiqué précédemment : en tout cas, l’un d’eux s’est retrouvé en plein jardin, chez un particulier, du côté de la rue Gustave Dérard, à Gilly, non loin du Rambulant.