«Two summers»: la nouvelle série de RTL entre Cluedo grandeur nature et «murder mystery» façon Agatha Christie Le printemps pointe à peine le bout de son nez qu’une saga de l’été vient déjà pimenter nos soirées télé. Après avoir connu un succès retentissant en Flandre et dans le monde entier grâce à Netflix, « Two summers » débarque sur RTL-TVI. Panenka

Par Martin Rousseau

« On n’oublie rien de rien, on n’oublie rien du tout. On n’oublie rien de rien, on s’habitue, c’est tout », chantait Jacques Brel. Ces paroles résument assez bien l’intrigue de la série flamande « Two summers » (ou « Twee zomers » dans sa version originale), qui reprend d’ailleurs cette chanson du grand Jacques pour son générique.

Au programme ? Une sorte de Cluedo grandeur nature ou de « murder mystery » façon Agatha Christie, sur fond de paysages bleu azur. De quoi rappeler l’univers de « Glass Onion », le dernier volet de la saga « A couteaux tirés » (disponible sur Netflix), même si « Two summers » s’apparente plus à un thriller psychologique qu’à une comédie policière à gros budget.

Retour dans les années 1990

Sur six épisodes, cette minisérie suit les retrouvailles d’un groupe d’amis, trente ans après une soirée d’été mémorable célébrant leur passage à la vie adulte. Tout ce beau monde se retrouve sur une île privée de la Côte d’Azur pour passer des vacances inoubliables. L’occasion pour chacun d’évoquer ses souvenirs de jeunesse, les bons comme les mauvais. Tous ont encore en mémoire l’accident mortel d’un de leurs amis, lors de cette fameuse nuit de 1992…

Mais c’est un autre événement du passé qui va venir troubler les retrouvailles de la bande. La veille du départ, Peter, le propriétaire de l’île, reçoit un message anonyme contenant une vidéo d’un viol qu’il a commis sur l’une de ses amies, Sofie. « C’était il y a trente ans. Maintenant, tu vas payer », indique le SMS. Si Sofie était inconsciente au moment des faits, Peter, lui, se rappelle parfaitement cet instant. Et il n’est pas le seul. L’un de ses camarades, Stef, est également coupable. Mais qui peut bien se cacher derrière ce message ? Pour Peter, il s’agit forcément d’un membre du groupe. Reste maintenant à le démasquer et ne pas céder à son chantage.

En explorant les sentiments de culpabilité et d’impunité de ses personnages, « Two summers » met en lumière une thématique forte, celle des violences sexuelles. Les scénaristes Paul Baeten Gronda et Tom Lenaerts (à qui l’on doit l’excellente série « Over Water », sur Netflix) ont fait le choix d’inscrire ce sujet sombre dans un décor plutôt enchanteur. Un contraste intéressant qui instaure un climat très particulier. De plus, l’action se déroule sur deux niveaux temporels : le présent et les années 1990 (à travers des flash-back incarnés par de jeunes acteurs). Un choix narratif qui permet de faire le pont entre ces deux étés qui, au final, sont intrinsèquement liés.

Autre point fort de la série ? Son casting composé d’acteurs néerlandophones de renom : Tom Vermeir (« The Twelve », « 1985 »), Koen De Bouw (« Red Light »), Kevin Janssens (« Close », de Lukas Dhont), Ruth Becquart (« Undercover ») ou Inge Paulussen (« Beau séjour »). Autant de stars flamandes qui ont bénéficié d’une sacrée exposition ces derniers mois. En effet, depuis un an, « Two summers » est disponible aux quatre coins du monde sur Netflix (hormis en Belgique francophone) et est même parvenu à se maintenir dans le top10 des contenus les plus regardés sur la plateforme dans certains pays.

Une nouvelle fiction belge pour RTL

Chez nous, la série a été diffusée en Flandre, sur la VRT, où elle a attiré une moyenne de plus de 1,5 million de téléspectateurs. Un succès qui a forcément tapé dans l’œil de RTL. Chaque mercredi soir, RTL-TVI diffusera deux épisodes du feuilleton, tandis que la plateforme RTLplay mettra en ligne ses six numéros dès le 3 mai, soit le jour du lancement télévisé, ainsi que la version originale sous-titrée.

De quoi permettre au groupe privé d’étoffer son offre de fictions belges. « Lors de nos rencontres avec les producteurs, nous avons été impressionnés par la qualité de ce thriller addictif », explique Eusebio Larrea, directeur des divertissements et de la coproduction chez RTL Belgium. « Aujourd’hui, les Belges sont reconnus en termes de production de séries qualitatives à un niveau international. Il est donc évident pour nous de les proposer à nos téléspectateurs. »

« Two Summers », mercredi 3 mai, 20h30, RTL tvi.