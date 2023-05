The Barn ouvre son premier petit magasin au cœur de ses potagers à Chaumont-Gistoux

Depuis ses débuts en 2017, The Barn a créé un véritable modèle d’approvisionnement local pour l’ensemble de ses magasins. Chaque magasin collabore ainsi en direct avec un maraicher, qui le fournit en fruits et légumes selon ses besoins précis. The Barn

Après s’être intéressé aux processus de plantation et de récolte, The Barn a décidé de voir encore plus loin et de se lancer dans l’aventure maraichère par ses propres moyens.

C'est ainsi qu'ont vu le jour les Potagers de la Grange, situés à Chaumont-Gistoux dans le Brabant wallon, étalés sur une surface d'un hectare et gérés par les équipes de The Barn directement et qui permettent de fournir en fruits et légumes le marché couvert d'Etterbeek. À partir du 29 avril prochain, tout un chacun pourra retrouver une sélection de fruits et légumes bio de saison sur les étals d'une nouvelle boutique en plein cœur des champs. Les habitants des alentours pourront s'y approvisionner en produits directement sortis de terre tous les samedis entre 10h et 14h.