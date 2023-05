L’ONU met en garde: le monde doit se préparer à des températures records provoquées par le phénomène météorologique El Nino

« Le développement d’El Nino conduira très probablement à un nouveau pic du réchauffement climatique et augmentera les chances de battre des records de température », a averti le chef de l’OMM, Petteri Taalas, dans un communiqué. Les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées.

Ce phénomène est généralement associé à une augmentation des températures, une sécheresse accrue dans certaines parties du monde et de fortes pluies dans d’autres. Il s’est produit pour la dernière fois en 2018-2019 et a laissé la place à un épisode particulièrement long de La Nina, qui provoque les effets inverses et notamment une baisse des températures. El Nino se produit en moyenne tous les deux à sept ans et dure généralement de neuf à 12 mois. Il est associé, la plupart du temps, au réchauffement des températures de surface de l’océan dans le centre et l’est de l’Océan Pacifique tropical.