L’impressionnante statistique de Loïs Openda après son but contre Toulouse: personne ne fait mieux dans les cinq grands championnats européens!

Plus rien n’arrête Loïs Openda. L’attaquant des Diables rouges s’est une nouvelle fois illustré ce mardi, en offrant la victoire à Lens en déplacement à Toulouse. L’ancien brugeois a inscrit le seul et unique but de la rencontre peu après la demi-heure de jeu, pour conforter la place des Sang et Or sur le podium de la Ligue 1.

Auteur de 9 buts sur ses 7 derniers matches, Openda compte désormais 18 réalisations à son actif cette saison. Avec une grosse particularité : tous ses buts ont été inscrits de plein jeu, aucun sur phase arrêtée donc. Selon Opta, aucun joueur des cinq grands championnats n’a inscrit autant de buts sans en marquer un seul sur phase arrêtée cette saison.