«Cruelle», «Je refuse qu’elle m’enterre», «Tous ses mensonges…»: Meghan Markle attaquée par ses proches à la télévision australienne (vidéo)

Ce samedi, des millions de téléspectateurs assisteront au couronnement de Charles III. Le prince Harry sera de l’événement, ce qui n’est pas le cas de Meghan Markle et de leurs enfants, qui resteront aux États-Unis.

Une absence qui n’a pas empêché les proches de la duchesse de descendre la femme d’Harry. « Elle est cruelle et insultante. Je ne veux pas en dire plus, mais c’est plus pour protéger Meghan que moi », a expliqué son père Thomas Markle, sur la chaîne australienne 7News. Il poursuit en affirmant que Meghan l’avait « tué » : « Elle a fait son deuil, mais je refuse qu’elle m’enterre. »